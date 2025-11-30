جمعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز کهگیلویه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره حفاظت زیست کهگیلویه گفت: طرح سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت َشده هر ساله با آغاز فصل جفتگیری در اواسط پاییز و با هدف ارزیابی عملکرد سالانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرا میشود. روح الله عزیزی افزود: امسال طرح سرشماری حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز با مشارکت ۱۱ گروه شامل ۴۰ محیطبان از شهرستان کهگیلویه و یاسوج با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان انجام شد. عزیزی با بیان اینکه براساس سرشماری اخیر جمعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز بین ۹ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است اضافه کرد: این رشد جمعیت حات وحش در این منطقه حفاظت شده با وجود چالشهای خشکسالی و کمبود منابع آبی محقق شده است. وی با باشاره به اینکه این سرشماری به روش مشاهده مستقیم و با استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین چشمی، دوربین فیلمبرداری و پهپاد انجام شد اضافه کرد: مهمترین گونههای غالب این منطقه حفاظت شده کل و بزگوهی و دیگر گونههای شاخص شامل پلنگ ایرانی، کاراکال، کفتار، سمور، گرگ و شغال است.