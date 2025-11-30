به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با ۹ آذر روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس؛ مراسم بزرگداشت شهدای حماسه بازپس گیری این جزایر، امروز عصر در شاه عبدالعظیم الحسنی برگزار می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به فلسفه نامگذاری روز ملی جزایر سه گانه گفت: جزایر ارشمند ما در یک مقطع زمانی توسط استعمارگران اشغال شده بود که سربازان وطن مثل همیشه برای بیرون راندن آنها اقدام عملیاتی انجام دادند. به گفته امیر دریادار شهرام ایرانی، به پاس زحمات و تلاش‌های رزمندگان و شهدای این عملیات در آن مقطع تاریخی؛ نیروی دریایی ارتش، پیشنهاد نامگذاری روز ملی را ارائه کرد. وی افزود: با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی ۹ آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) به ثبت رسیده است.

گفتنی است؛ در نهم آذر سال ۱۳۵۰، پس از سه سال مذاکرات فشرده و نفس‌گیر جهت اعاده حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌‎گانه خلیج فارس، ایران توانست این جزایر را از اشغالگران انگلیسی پس بگیرد و نیروی دریایی ارتش ایران وارد این جزایر شد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. وقتی فرمانده نیرو‌ها به جزیره تنب بزرگ وارد شد، با بلندگو به شرطه‌ها و ساکنان جزیره، ابلاغ شد که آنها در امنیت کامل هستند. تعدادی از شرطه‌ها با بلند کردن هر دو دست از پاسگاه خارج شدند و فرمانده رضا سوزنچی، به همراه سه نفر دیگر جلوتر حرکت کردند. اما با صدای رگبار مسلسل، فرمانده سوزنچی، مهناوی یکم حبیب کهریزی و ناوی آیت خانی همان‌جا به شهادت رسیدند. بعد از زدوخوردی که در ادامه بین نیرو‌های ایرانی و اشغالگران پیش آمد، پرچم ایران زمین بر بلندترین نقطه جزیره به اهتزاز درآمد.