

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان اعلام کرد:در پی تشدید نظارت‌های پلیسی بر عملکرد واحد‌های صنفی در فضای حقیقی و مجازی، ۱۷ صفحه مجازی که اقدام به انتشار تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنانه کرده بودند، شناسایی و پس از صدور اخطار قاطع، حذف شدند.

سرگرد نصیر کوهزادی افزود: نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌ها تنها محدود به فضای حقیقی نیست؛ فضای مجازی به عنوان بستری گسترده برای ارائه خدمات و تبلیغات، نیازمند دقت، حساسیت و پایش مستمر است.



وی افزود: کارشناسان متخصص و پرتلاش این اداره، با رصد مداوم فعالیت صفحات مجازی واحد‌های صنفی استان، مواردی را که اقدام به انتشار آگهی‌های نامتعارف یا تخطی از ضوابط صنفی کرده بودند، بر اساس مستند شناسایی و در این زمینه ۱۷ صفحه که مصداق روشن تبلیغات هنجارشکنانه بودند، حذف شد.



رئیس پلیس اماکن لرستان بیان کرد: پس از شناسایی موارد تخلف، ضمن ابلاغ اخطار قاطع به گردانندگان این صفحات، دستور لازم برای پاکسازی فوری محتوای آسیب‌زا صادر و اجرا شد.

وی تأکید کرد :باید همه ی فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون، فرهنگ عمومی و ضوابط صنفی انجام شود.









