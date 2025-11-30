به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین پیشگامان رهایی به مناسبت دوم آذرماه سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه برگزار شد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در این آیین که با حضور دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان غربی برگزار شد با اشاره به این که دانشجو باید یک عنصر فعال و تاثیرگذار برای ساختن آینده باشد گفت: حرکت‌های دانشجویی حرکت‌های تاثیرگذار بوده و می‌تواند کشور را در حرکت به سمت قله‌های موفقیت یاری کند.

سعید جلیلی با بیان این که امام خمینی به ما آموخت بدون تکیه بر شرق و غرب می‌توان روی پا ایستاد افزود: امروز دانشجو همانند گذشته امکان کنش گری بیشتری دارد و می‌تواند در وقایع مختلف تاثیرگذار باشد.

او با تاکید بر این که سردمداران غربی با اشک تمساح نگرانی خود را از جایگاه زن ایرانی بیان می‌کردند خاطرنشان کرد: ولی دراتفاقات دو سه سال گذشته چهره واقعی آنها را برملا کرد و نشان داد که زنان در نگاه غربی هیچ جایگاهی ندارد و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف شومشان قرلر می‌گیرد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: از دیدگاه غربی مردم طبقه متوسط و پایین جامعه حق اظهار نظر درباره حکومت را ندارند.

سعید جلیلی با بیان اهمیت شناسایی موانع سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق آزادی، عدالت، پیشرفت و واژه‌هایی از این قبیل افزود: برای تحقق حق هزینه دادن مهم است، اما امتیاز دادن و بعد تحریم شدن خوب نیست و این دو با هم فرق دارد.

او با انتقاد از این رویکرد که برخی به اسم آسیب شناسی در جهت بزرگ نمایی نقاط ضعف نظام اسلامی برمی آیند و نقاط مثبت را پنهان می‌کنند تصریح کرد: این نگاه با نگاه تمدنی و آرمانی حضرت امام خمینی رحمه الله تعالی علیه مغایر است.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: در مکتب امام حاج قاسم از روستای قنات ملک کرمان با آموزه‌های انقلاب اسلامی می‌ایستد و ترامپ را به هماوردی و چالش می‌خواند.

سعید جلیلی با اشاره به نمایان شدن چهره واقعی استکبار جهانی در حمایت از ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی تاکید کرد: وقاحت آمریکا به حدی رسیده که به صدور قطعنامه کفایت نمی‌کنند بلکه حمله می‌کنند و می‌گویند که این حمله به دستور ما انجام شد.

او ادامه داد: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه استاد دانشگاه را در ایران نشانه‌می گیرند و زن و بچه او را به جرم علم آموزی به خاک و خون می‌کشند و شورای حکام و شورای امنیت دیگر قطعنامه صادر نمی‌کند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در برابر جنایت رژیم صهیونیستی و بیش از ۶۰ هزار زن و کودکی که در غزه شهید شدند؛ سردمداران غربی هیچ واکنشی نشان نداده و صدایی هم از سازمان‌های بین المللی در نیامد.

سعید جلیلی ادامه داد: علت این سکوت در این است که غربیان می‌بینند که یک الگوی سومی از زن در حال ارائه شدن است که آنها را به چالش می‌کشد و آن زنی است با کرامت که به شکل متعالی در جامعه ظهور و بروز دارد و برای همین از کشتار زنان و بچه‌ها در غزه واهمه‌ای ندارند.

او با تاکید بر این که غرب در موضوع زن به یک بن بست تاریخی رسیده که نمی‌خواهد از آن رونمایی کند خاطرنشان کرد: امروز روز عریان شدن تمدن واقعی غرب است که جنایت‌های خود را صریح بیان می‌کنند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: رقابت‌های سیاسی برای تحکیم روابط مردم است و زمانی که دولتی انتخاب شد باید همه کمک کنند که آن دولت پیشرفت کرده و به مقاصد توسعه‌ای خود برسد.

سعید جلیلی افزود: موفق شدن دولت در این است که در کار‌ها باید به او کمک کرد و در جایی هم خطایی صورت گرفت باید دست او را گرفت و تذکر داد که راه صحیح پیموده شود.

او دولت سایه را یک گفتمان و نه یک تشکیلات سیاسی صرف دانست و افزود: این بدین معنی است که تمام افراد کشور باید در تحقق پیشرفت کشور تاثیرگذار باشند و هر دانشگاه و تشکلی می‌تواند دولت در سایه باشد و دولت را در موضوعات مختلف یاری کند.

رضا نصیرزاده فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه در دوم آذرماه ۱۳۶۷ گفت: جنبش دانشجویی از سال ۱۳۳۲ در ایران شکل گرفت و رسالت خود را بر علیه استکبار جهانی در برهه‌های مختلف از جمله انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ایفا کرد.