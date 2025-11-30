برنامه تلویزیونی «در شهر» شبکه تهران که هر روز در سه نوبت به بررسی مسائل، رویداد‌ها و چالش‌های شهری می‌پردازد، با رویکردی تازه و تمرکز بیشتر بر مطالبه‌گری مردمی به پخش خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه همزمان با سی‌امین سالگرد تأسیس شبکه تهران، وارد سه دهه فعالیت مستمر رسانه‌ای شده است.

سید ابوالفضل موسوی‌نظر، تهیه‌کننده برنامه، با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: تلاش ما بازگرداندن روحیه‌ مطالبه‌گری به برنامه است تا مردم احساس کنند رسانه‌ای دارند که صدای آنها شنیده می‌شود و مدیران موظف به پاسخگویی هستند.

وی با اشاره به سیاست جدید شبکه تهران گفت: در کنار «در شهر» دو برند دیگر نیز فعالیت دارند؛ «در استان» که به موضوعات خارج از محدوده پایتخت می‌پردازد و «گزارش ۵» که رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی غیرمطالبه‌گرانه را پوشش می‌دهد.

به گفته موسوی‌نظر، هدف از این تقسیم‌بندی آن است که هویت مطالبه‌گرانه‌ اصلی برنامه حفظ و تقویت شود.

وی افزود: «برای انتخاب سوژه‌ها با دستگاه‌هایی از جمله پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس در ارتباط هستیم تا موضوعات داغ و مردمی را پیگیری کنیم، همچنین جلسات منظم با مدیر گروه تهران شهروندی برگزار می‌شود تا موضوعات روز و مسائل پر بازتاب در رسانه‌ها بررسی و در دستور کار تولید قرار گیرد.

موسوی‌نظر درباره‌ تأثیر برنامه در رفع مشکلات مردم توضیح داد: موارد متعددی وجود داشته که پیش از حتی پخش گزارش، صرفاً با پیگیری گروه، مشکل برطرف شده است. به‌عنوان مثال، در منطقه ۱۸ تهران چاله‌ای ناایمن وجود داشت که با اطلاع مردم و تماس ما با شهرداری، در همان روز ایمن شد.

وی یکی از نقاط قوت برنامه را اعتماد مخاطبان دانست و افزود: شهروندان از طریق تلفن، سامانه پیامکی و صفحات مجازی مشکلات خود را مطرح می‌کنند.

تهیه کننده برنامه در شهر ادامه داد: گروه تهیه نیز برای صحت‌سنجی هر مورد با سازمان‌های ذیربط هماهنگی می‌کند تا از واقعیت موضوع اطمینان حاصل شود.

گروه «در شهر» متشکل از حدود ۲۰ نفر از گزارشگران، عوامل فنی و پشتیبانی است که روزانه چند گزارش در مناطق مختلف تهران و حومه تولید می‌کنند.

موسوی‌نظر با اشاره به سختی‌های تولید سه برنامه روزانه گفت: در برخی روز‌های خاص مثل آغاز سال تحصیلی، به‌طور هم‌زمان در سه منطقه‌ فشافویه، ورامین و کرج فیلم‌برداری داشتیم؛ با وجود دشواری‌های لجستیکی، انگیزه‌ بالای همکاران باعث می‌شود کار به‌خوبی پیش برود.

در پایان، تهیه‌کننده در شهر تأکید کرد: برای تأثیرگذاری بیشتر، لازم است مدیران شهری و استانی با برنامه همکاری نزدیک‌تری داشته باشند، هدف نهایی ما بازگویی صریح مشکلات مردم و تسریع در حل آنهاست؛ چرا که «در شهر» قرار است همچنان صدای مردم پایتخت باشد.