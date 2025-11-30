

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور که به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی بزرگسالان و حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی از ۳۰ مهرماه متوقف شده بود، از فردا (دوشنبه) ۱۰ آذرماه با برگزاری ۵ دیدار از هفته پنجم پیگیری خواهد شد.

در یکی از بازی‌های مهم این هفته صنعت مس کرمان در خانه از فرازبام خاییز دهدشت پذیرایی می‌کند. کرمانی‌ها که ۳ برد از ۳ بازی خود کسب کردند، برای ادامه روند خوب خود نیاز به یک پیروزی خانگی مقابل تیم جوان دهدشت دارند. مس کرمان برای ماندن در کورس بالای جدول برای برد زمین می‌شود و دهدشتی‌ها هم که ۴ امتیاز از ۴ بازی کسب کرده‌اند، به دنبال رقم زدن یک شگفتی هستند.

سایپا که به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان با ۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته، با توجه به استراحت طلایی پوشان اصفهان در این هفته بهترین فرصت را دارد تا به تنهایی در صدر بایستد. شاگردان رجبی در تهران از هپکو اراک میزبانی کنند و به دنبال کسب ۲ امتیاز هستند، اما اراکی‌ها هم بعد از گذراندن مشکلات متعدد با رفع برخی از این مشکلات به دنبال یک نمایش خوب در تهران هستند.

در یکی از بازی‌های حساس هفته سنگ آهن بافق در شرایطی از نفت و گاز گچساران میزبانی می‌کند که هر دو تیم تاکنون امتیازی از بازی‌های خود در لیگ برتر کسب نکرده‌اند و به دنبال اولین برد خود هستند.

استقلال کازرون نیز که روند خوبی را قبل از تعطیلات در پیش گرفته بود، برای اینکه از کورس بالای جدول عقب نیفتد، نیاز به پیروزی خانگی مقابل سپاهان نوین دارد. نوینی‌ها هم که ۲ امتیاز از ۳ بازی قبلی خود دارند، به پیروزی در این بازی خارج از خانه فکر می‌کنند.

و، اما در یک بازی که تقابل تیم‌های نظامی هم به حساب می‌آید، نیروی زمینی سبزوار از پرواز هوانیروز تهران میزبانی خواهد کرد. در این دیدار حساس سبزواری‌ها می‌خواهند دومین برد خود را جشن بگیرد و رقابت دشواری را پیش رو دارند.

برنامه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

دوشنبه، ۱۰ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون – سپاهان نوین

نیروی زمینی سبزوار – پرواز هوانیروز

صنعت مس کرمان – فرازبام خاییز دهدشت

سنگ آهن بافق – نفت و گاز گچساران

سایپا تهران – هپکو اراک