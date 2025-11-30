به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه رایزنی کردند.

مقرر شده است که دو طرف پس از این دیدار در نشست خبری مشترک، حضور یابند.

آقای فیدان پس از دیدار با آقای عراقچی با شمار دیگری از مقام‌های ارشد کشورمان هم دیدار و افزون بر بررسی روابط دوجانبه، درباره رویداد‌های منطقه و جهان تبادل نظر می‌کند.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، یکی از موضوع‌هایی که در دستور کار ثابت این رفت و آمد‌های دیپلماتیک است، وضع منطقه، ادامه نسل کشی و نقض‌های فاحش حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و نیز تعرض‌های رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه و دیگر کشور‌های منطقه است.

آقای بقائی با هشدار درباره این اقدام‌های رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی خاطرنشان کرد: همه کشور‌های منطقه در این باره دغدغه‌مند هستند و ما از طریق این تحرکات دیپلماتیک تلاش می‌کنیم توجه جامعه جهانی را به این خطر بزرگ که کل انسانیت را تهدید می‌کند، جلب کنیم.