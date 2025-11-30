به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: از ابتدای امسال ۲۵ طرح راه روستایی با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان در قالب طرح‌های تعریض، بهسازی و آسفالت در محور‌های روستایی استان فعال است که بخش عمده آنها تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی درخصوص شاخص‌ترین طرح‌های راه روستایی استان اظهار داشت: قطعه اول طرح «سنا-شنبه»، ساخت آبنمای «کاکی-شیخیان»، جاده دسترسی به «آبنمای کاکی-شیخیان» در شهرستان دشتی، ساخت محور «ریز- دژگاه» در شهرستان جم، طرح «هاله-عسلویه-میدان نایبند» شهرستان عسلویه، تعریض و بهسازی محور‌های «جتوط-سعدآباد» شهرستان دشتستان و «محمدصالحی- بزرگراه» در شهرستان گناوه به عنوان شاخص‌ترین طرح‌های راه روستایی استان پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دارند.

وی یادآور شد: استان بوشهر با برخورداری ۹۸ درصدی روستاه‌های بالای ۲۰ خانوار به راه دسترسی آسفالته، در این شاخص رتبه اول کشور را دارد و‌امید می‌رود با طرح‌های در دست اجرا، شاهد ارتقا این مهم و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصاً روستائیان باشیم.