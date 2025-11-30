گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تعهدات نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق نشده، اما، دولت چهاردهم موفق شده سهم عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل و تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گزارش جدید دیوان محاسبات کشور حاکی است نظام بانکی در چهار سال گذشته از ایفای ۱۶۲۰ همت از مجموع ۲۲۲۱ همت تعهدات خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن بازمانده است.

طبق این گزارش، برخی بانک‌ها با وجود تکالیف قانونی، تسهیلات لازم را برای پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی پرداخت نکرده‌اند.

بر اساس تبصره ۵ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده را معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از بانک‌های متخلف دریافت و به خزانه واریز کند.

دیوان محاسبات اعلام کرده پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با وجود کمبود منابع بانکی، روند ساخت و عرضه مسکن را ادامه داده است.

تعداد واحدهای تحویلی نهضت ملی مسکن هم‌اکنون به حدود ۷۵ هزار واحد رسیده است.

از این میزان، ۵۳ هزار واحد در دوره دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده و ۲۱ هزار واحد به دوره قبل بازمی‌گردد.

به گفته مسئولان، برنامه‌ریزی برای افزایش این رقم تا بیش از ۱۵۰ هزار واحد تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.

وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که عدم همکاری برخی بانک‌ها مانعی جدی بوده، اما با تداوم عملیات اجرایی پروژه‌ها، عرضه مسکن همچنان رو به افزایش است.

گزارش دیوان محاسبات، بار دیگر ضرورت پایبندی نظام بانکی به تکالیف قانونی برای تحقق اهداف جهش تولید مسکن را یادآور شده است.