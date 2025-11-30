پخش زنده
فرماندار شادگان گفت: ارتقای زیرساختها و ظرفیت بندر شادگان و خدماترسانی به فعالان اقتصادی، موجب هموارشدن مسیر رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم اظهار کرد: انتظار میرود برای توسعه بندر تجاری شادگان، با تقویت زیرساختها، شرایط لازم برای افزایش فعالیتهای تجاری و دریایی در این بندر بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای بندر شادگان افزود: رسیدگی به مشکلات صاحبان کالا، بهبود عملکرد تعاونیهای لنجداران و ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای فعالیتهای بندری باید در اولویت برنامههای بندر قرار دارد.
مقدم با اشاره به ظرفیتهای ویژه شادگان برای تبدیلشدن به یکی از محورهای مهم اقتصادی جنوب خوزستان بیان داشت: توسعه بندر شادگان و تکمیل قابلیتهای آن میتواند نقشی تعیینکننده در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهرهمندی مردم شهرستان از فرصتهای اقتصاد دریامحور داشته باشد که مستلزم حمایت سازمان بنادر و دریانوردی کشور است.
فرماندار شادگان با تاکید بر ترغیب و ایجاد زمینه مناسب و امن برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی تصریح کرد: مسئولان کشوری و استانی باید با نگاه حمایتی و برنامهریزی دقیق، روند توسعه بندر تجاری شادگان را تسریع کرده تا موانع موجود برطرف شوند.
مقدم با تاکید بر نقش راهبردی بندر شادگان در توسعه اقتصادی و زیرساختهای بندری منطقه ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که بندر تجاری شادگان به یک پایانه تجاری فعال در سطح استان و کشور تبدیل شود.
وی نقش بندر در توسعه شهرستان شادگان پررنگ توصیف کرد و گفت: افزایش مراودات تجاری در بندر به واسطه حضور تجار و بازرگانان که یکی از الزامات حضور آنها ایجاد دفاتر تجاری در خود شهرستان است تاثیرات مفیدی در توسعه شهرستان خواهد داشت.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.