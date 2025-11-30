به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: نفوذ سامانه ناپایدار بارشی

زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

زمان پایان: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

نوع مخاطره:

بررسی‌ها حاکی از نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی به کشور می‌باشد که طی روز‌های دوشنبه تا سه شنبه استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دوشنبه: در برخی از نقاط رگبار باران احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید

سه شنبه: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال رگبار پراکنده

منطقه اثر:

اراک، اراک (فرودگاه)، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.

اثر مخاطره: لغزندگی جاده‌ها و معابر عمومی

احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش و آبگرفتگی و ایجاد روانآب به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها؛

احتمال خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار؛

توصیه: احتیاط در تردد در جاده‌ها و معابر عمومی؛

بازگشایی مسیر‌های عبور آب؛

احتیاط کار کردن در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات؛

استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار به ویژه پوشش گلخانه‌ها؛

و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.