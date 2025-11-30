پخش زنده
امروز: -
یک سامانه ناپایدار بارشی روزهای دوشنبه و سه شنبه استان مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه: نفوذ سامانه ناپایدار بارشی
زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
زمان پایان: سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
نوع مخاطره:
بررسیها حاکی از نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی به کشور میباشد که طی روزهای دوشنبه تا سه شنبه استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دوشنبه: در برخی از نقاط رگبار باران احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید
سه شنبه: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال رگبار پراکنده
منطقه اثر:
اراک، اراک (فرودگاه)، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره: لغزندگی جادهها و معابر عمومی
احتمال شدت گرفتن نقطهای بارش و آبگرفتگی و ایجاد روانآب به دلیل ماهیت رگباری بارشها؛
احتمال خسارت به سازههای سبک و ناپایدار؛
توصیه: احتیاط در تردد در جادهها و معابر عمومی؛
بازگشایی مسیرهای عبور آب؛
احتیاط کار کردن در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات؛
استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار به ویژه پوشش گلخانهها؛
و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.