مناسب سازی ورودی ادارات و اماکن عمومی جویبار برای معلولان
فرماندار شهرستان جویبار: مناسب سازی ورودی ادارات و اماکن عمومی جویبار برای معلولان در دستور کار ادارات و شهردارهای قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار در جلسه گرامیداشت هفته معلولین در شهرستان گفت: مناسب سازی ورودی و خروجی ادارات اماکن عمومی رمپهای ورودی باید دستور کار شهرداران و ادارات این شهرستان قرار گیرد تا با مناسب سازی استاندارد نسبت به رفت و آمد آسان در معابر عمومی و ادارات برای افراد معلول بدون هیچ مشکلی فراهم شود.
مدانلو در ادامه از اداره مسکن روستایی و کمیته امداد خواست تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای افراد دارای معلول دستور کار قرار دهند.
فرماندار جویبار با اشاره به اینکه اداره ورزش نسبت به برخوردار شدن معلولین از فضای مناسب ورزشی و حمایتهایی که قانون برای معلولین در بخش ورزش در نظر گرفته در شهرستان جویبار مهیا کنند بیان کرد: چرا که در همین شهرستان ورزشکارانی هستند که نشان آسیایی و عناوین مختلفی کسب کردند.
فرماندار جویبار از اداره بهزیستی و دستگاههای فرهنگی خاص تا نسبت به برپایی برنامههای مختلف فرهنگی هنری و تجلیل از معلولین موفق در هفته معلولین را دستور کار داشته باشند.