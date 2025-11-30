پخش زنده
سرشماری پاییزه قرقاول، که بهعنوان نماد حیات وحش استان اردبیل شناخته میشود، در زیستگاههای حساس و سایتهای ثبت این گونه حمایتشده در شهرستانهای شمالی استان از اوایل آبان آغاز و تا اوایل آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل؛ معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، اعلام کرد: سرشماری قرقاول که بهعنوان نماد حیات وحش استان شناخته میشود هر سال در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله نخست در فصل بهار بر پایه ثبت صدا و مشاهده مستقیم، و مرحله دوم در پاییز پس از برداشت محصولات کشاورزی و کاهش پوشش گیاهی، از طریق مشاهده مستقیم صورت میگیرد.
وی با اشاره به نقش مشارکت جوامع محلی و همیاران محیطزیست در حفاظت از قرقاول افزود: نتایج سرشماریهای سالهای گذشته نشان میدهد جمعیت این گونه در زیستگاههای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و روند افزایشی دارد.
به گفته جعفر محمدی، زیستگاههای اصلی قرقاول ایرانی در شهرستانهای گرمی، بیلهسوار و پارسآباد قرار دارند. این پرنده زیبا از خالصترین نژادهای قرقاول در جهان بهشمار میرود و از نظر ذخیره ژنتیکی، دارای ارزش ملی و بینالمللی ویژهای است.