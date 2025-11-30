پخش زنده
مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز گفت: هیچ تمایلی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق نداریم و هم اکنون همه واحدهای آن با گاز طبیعی فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود سلیمانی بیان داشت: همه واحدهای نیروگاه رامین بهصورت انحصاری با گاز فعالیت میکنند و با نظارت آنلاین مراجع ذیصلاح، تولید برق پاک در بزرگترین نیروگاه بخاری کشور بدون وقفه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه هیچ تمایلی به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه رامین نداریم، اظهار کرد: هماکنون تمامی واحدهای تولید برق این نیروگاه منحصرا با گاز کار میکنند و امیدواریم شرکت ملی گاز، سوخت مورد نیاز نیروگاه را بهصورت پایدار تامین کند تا بتوانیم برق مورد نیاز مردم را با این سوخت پاک تولید کنیم.
سلیمانی استفاده از مازوت را عاملی برای ایجاد اخلال در پایداری تولید برق، تحمیل خروجیهای اضطراری و وارد آوردن هزینههای سنگین به تجهیزات نیروگاه دانست و افزود: در سالهای اخیر با همکاری شرکت ملی گاز، حتی یک قطره مازوت نیز در این نیروگاه استفاده نشده و اطلاعات منتشرشده توسط برخی رسانهها کاملا نادرست است.
مدیر روابطعمومی نیروگاه رامین اهواز با اشاره به پلمب بودن مخازن مازوت و خارج بودن تجهیزات مازوتسوزی از مدار تصریح کرد: در صورت استفاده از مازوت، دود ناشی از سوختن آن از فاصله ۲۰ کیلومتری و از طریق دودکشهای ۲۰۰ متری نیروگاه بهوضوح قابل مشاهده است.
وی میگوید: کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ نیز طی بازدیدهای میدانی، عدم مازوتسوزی در این نیروگاه را تایید کردند؛ همچنین ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان و مراجع ذیصلاح بهصورت آنلاین و لحظهای سوخت مصرفی نیروگاه را رصد میکنند.
سلیمانی با بیان اینکه منشا آلودگی هوای خوزستان قطعا نیروگاه رامین نیست، از اصحاب رسانه خواست قبل از انتشار اخبار، اطلاعات خود را از مراجع ذیصلاح تکمیل کنند تا باعث تشویش اذهان عمومی نشوند.
وی از همه رسانهها، مردم و مسئولان استان خواست در مصرف انرژی برق، گاز و بنزین صرفهجویی کرده و برای تداوم تامین گاز نیروگاههای حرارتی کشور همراه و همدل باشند تا بتوانیم با سوخت پاک گاز، برق مورد نیاز کشور را تولید کرده و هرگز مجبور به استفاده از سوختهای اضطراری نشویم.
براساس این گزارش، نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی، بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا میکند.
نیروگاه رامین با ۴ واحد ۳۰۵ مگاواتی و ۲ واحد ۳۱۵ مگاواتی، دارای توان تولیدی یکهزار و ۸۵۰ مگاوات است.