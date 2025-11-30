پخش زنده
دولت منطقه اداری ویژه هنگکنگ برای ابراز تسلیت به قربانیان آتشسوزی مجتمع «هُنگفویوِن» در محله تایپو، مراسم یادبودی ویژهای برگزار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ به یاد قربانیان این حادثه، مراسم پایین آوردن پرچم در محوطه شرقی مقر دولت منطقه اداری ویژه هنگکنگ برگزار شد. پس از آن، لی جیاچائو، رئیس اجرایی هنگکنگ، به همراه مقامات ارشد، اعضای غیررسمی شورای اجرایی و کارکنان دولت، با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان این حادثه دلخراش ادای احترام کردند.
طبق اعلام دولت محلی از ۸ تا ۱۰ آذر، پرچم ملی و پرچم منطقهای در تمام ساختمانها و تأسیسات دولتی هنگکنگ به حالت نیمهافراشته خواهد بود. در همین بازه، مقامات ارشد دولت تمامی رویدادهای عمومی غیرضروری را لغو کردند و تمامی برنامههای تفریحی و جشنهایی که توسط دولت یا با بودجه دولتی سازماندهی شده بود، لغو یا به زمان دیگری موکول شد.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۵ آذر، آتشسوزی بزرگی در مجتمع «هنگفویوِن» در محله تایپو منطقه هنگ کنگ کشور چین رخ داد که تاکنون ۱۲۸ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
دولت منطقه اداری ویژه هنگکنگ اعلام کرد: ۱۴۴ نفر از افرادی که پیشتر در فهرست مفقودین حریق مجتمع مسکونی قرار داشتند، سالم هستند.