به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور یک فقره مجازات جایگزین حبس برای تهیه، نصب و استقرار سیستم و دوربین‌های هوشمند پایش تصویری وپلاک خوان در نقاط پرتصادف شهری مرکز استان آذربایجان غربی توسط رئیس دادگاه بخش انزل استان خبر داد.

ناصر عتباتی بیان داشت: در ادامه اهتمام قضات استان به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در امور عام المنفعه خادم عرب باغی رئیس حوزه قضایی بخش انزل که یکی از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس می‌باشد در بخش‌های های مختلف عام المنفعه مجازات جایگزین حبس کثیری صادر نموده است.

وی ادامه داد: این حکم مجازات جایگزین حبس به منظور رفع مشکلات عمومی برای مشارکت در طرح تھیه، نصب و استقرار سیستم و دوربین ھای ھوشمند پایش تصویری و پلاک خوان در نقاط پر تصادف شھری مرکز آذربایجان غربی هست که محکوم علیه موظف به مشارکت در تھیه دوربین ھا شده است.