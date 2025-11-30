به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری بیان کرد: با توجه به اهمیت بازار‌های کشور‌های همسایه، همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اتاق بازرگانی ارومیه برای اعزام هنرمندان و فعالان گردشگری به نمایشگاه‌های برون‌مرزی افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به ضرورت تمرکز بر بازار‌های خارجی برای گسترش تجارت صنایع‌دستی افزود: اداره‌کل آمادگی دارد با مشارکت اتاق بازرگانی ارومیه شرایط حضور هنرمندان در این رویداد‌ها را فراهم کند.

صفری با بیان اینکه صنایع‌دستی از اشتغال‌زاترین بخش‌های اقتصادی کشور است، عنوان کرد: این حوزه با کمترین هزینه، بیشترین فرصت شغلی را ایجاد می‌کند و به‌عنوان صنعتی بومی و مستقل، سهم مهمی در توسعه اقتصادی دارد. به گفته وی، جذب بازار‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید در کشور‌های هدف می‌تواند به رونق هر چه بیشتر این صنعت در داخل کشور کمک کند.

در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز با تأکید بر اهمیت حضور در عرصه تجارت خارجی، اعلام کرد که اتاق بازرگانی از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی و گردشگری حمایت خواهد کرد. قاسم کریمی افزود: اتاق بازرگانی مشارکت در رویداد‌های خارجی را خدمت مستقیم به جامعه هنرمندان استان می‌داند.

در این جلسه موافقت اولیه برای شرکت در سه رویداد خارجی در سال آینده و در کشور‌های همجوار اعلام شد.