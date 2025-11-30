به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر سیدمهدی سلیمانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در حال حاضر ۱۵۹ شهروند گیلانی به دلیل ابتلا به بیماری حاد تنفسی و با نشانه‌های سرفه خشک، سردرد، کوفتگی بدن، بی حالی، تب و مشکلات گوارشی در مراکز درمانی استان بستری هستند که در مقایسه با هفته آخر آبان ماه ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه از این تعداد بیمار، ۳۵ بیمار به دلیل وخامت حالشان، در بخش مراقبت‌های ویژه ICU تحت درمان قرار دارند؛ از شهروندان خواست در صورت بروز هر یک از علامت‌های ذکر شده در خود و یا خانواده شان، برای پیشگیری، درمان و جلوگیری از انتشار بیشتر این بیماری ویروسی، به پزشک مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین به افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، فشار خون و بیماران خاص خواست از حضور غیرضروری در اجتماع خودداری کرده و در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کنند.

دکتر سلیمانی همچنین توصیه کرد: مردم شستن مرتب دست‌ها را فراموش نکنند.