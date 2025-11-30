در نشست نماینده بوشهر با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، بر ضرورت تقویت همکاری میان نمایندگان مجلس و ادارات کل استانی برای حل مسائل حوزه زمین و مسکن تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دیدار جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، با علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی، مسائل مرتبط با زمین و اجرای طرح‌های مسکن ملی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، ارتباطی با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر برقرار شد و روند رسیدگی به مشکلات متقاضیان مسکن پیگیری شد. پورکبگانی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق مسائل حقوقی و بار مالی طرح ها گفت: این امر موجب سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌ها می‌شود. وی افزود با بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصمیم‌گیری‌ها در زمان کوتاه‌تری انجام خواهد شد.

نماینده بوشهر ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به افزایش رضایتمندی مردم استان منجر شود.