به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی اردبیل، علی رحیمی آذر گفت: شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل به پرونده گرانفروشی مرغ گوشتی به مقدار هزار و ۸۸۳ کیلو و به ارزش ۴۹۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش اولیه تخلف محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هنگام بازرسی از بازار مرغ، پرونده گرانفروشی این واحد صنفی متخلف را تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.