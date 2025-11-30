پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از مجازات مرغ فروش متخلف در اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی اردبیل، علی رحیمی آذر گفت: شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل به پرونده گرانفروشی مرغ گوشتی به مقدار هزار و ۸۸۳ کیلو و به ارزش ۴۹۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش اولیه تخلف محکوم کرد.
رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هنگام بازرسی از بازار مرغ، پرونده گرانفروشی این واحد صنفی متخلف را تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.