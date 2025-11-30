به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌سیرت با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی پایگاه بانک خون بند ناف منطقه خلیج فارس، گفت: راه‌اندازی این مرکز علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به درمان‌های نوین مبتنی بر سلول‌های بنیادی، مسیر توسعه خدمات پیشرفته در حوزه پزشکی را هموار خواهد کرد.

دکتر مرتضی ضرابی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان و مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان نیز در این‌جلسه با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته پژوهشگاه رویان در اجرای این پروژه با تمام ظرفیت همکاری خواهد کرد، افزود:این طرح گامی مهم در توسعه خدمات سلامت حوزه خلیج فارس خواهد بود.

نشست تخصصی رئیس بیمارستان کیش با مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان در راستای تدوین تفاهم‌نامه همکاری با هدف راه‌اندازی بانک خون بند ناف و مرکز سلول‌درمانی در کیش برگزار شد.