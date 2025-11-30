

لویه و بویراحمد ، مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: مرحومه حاجیه خانم معصومه ارجمند مادر سردار شهیدان «الیاس ارجمند» و "فرود ارجمند" دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش نائل شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی شهید الیاس ارجمند دهم مرداد ۱۳۳۹، در روستای دشت پاگرد از توابع شهرستان لردگان به دنیا آمد.

تا پایان دوره کاردانی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند.

به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت.

بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴، با سمت فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم (ع) در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد.

مزار او در گلستان شهدای روستای خنگ مال خلیفه شهرستان زادگاهش قرار دارد.

مادر شهیدان الیاس و فرود ارجمند اهل روستای دشت رز، بخش پاتاوه‌ شهرستان دنا است.