با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مشکلات مردم در حوزه حقوقی و قضایی بررسی وعملکرد بخشهای مختلف شهرستان ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری استان در این بازدیدها با تاکید بر اهمیت حضور در میان مردم و بررسی مستقیم مسائل گفت: بررسی میدانی مشکلات، شناخت دقیق نیازهای شهرستان را ممکن میکند و راه را برای تصمیمگیریهای عملی و موثر هموار میسازد.
عتباتی درباره نشست با اهالی منطقه قره درویش افزود: در دیدار با مردم این منطقه، مسائل و دغدغههای آنان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با همکاری اداره مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاههای مرتبط بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ گردید.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به بازدید از پارکینگ مرکزی شهرستان اشاره کرد و گفت : این مرکز محل نگهداری خودروهای توقیفی است و رعایت حقوق شهروندان، ساماندهی این مکان و حفظ اموال مردم از مواردی است که بر آن تاکید شد. همچنین به مسئولان شهرستان مأموریت داده شد اقدامات لازم برای کاهش مشکلات مردم در این بخش انجام گیرد.
دکتر عتباتی با اشاره به بازدید از زندان خوی و بررسی وضعیت غذایی و رفاهی مددجویان بیان کرد : رسیدگی به نیازهای این گروه و رفع مشکلات آنان از محورهای مهم فعالیت قضایی و انتظامی است و تصمیمات لازم برای ارتقای وضعیت موجود اتخاذ شده است.
وی در ادامه، تعامل بین دستگاههای خدماتی، انتظامی و قضایی را عامل مهمی در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم دانست و افزود : هماهنگی و پیگیری دقیق، اجرای تصمیمها را سرعت میبخشد و روند خدمت رسانی را بهبود میدهد.
وی تاکید کرد تصمیمات اتخاذ شده در بازدید امروز تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان گفت: هدف از این برنامه، بررسی نزدیک مشکلات مردم و ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف شهرستان بود و روند پیگیریها با جدیت ادامه خواهد داشت.