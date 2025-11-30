پخش زنده
بخشهای دندانپزشکی و فیزیوتراپی بیمارستان تخصصی حضرت ولیعصر (عج) رشت امروز با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ همزمان با گرامیداشت روز نیروی دریایی، بخشهای جدید دندانپزشکی با ۶ یونیت و فیزیوتراپی با ۱۱ تخت امروز با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) رشت افتتاح شد.
استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی استان گفت: ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و افزایش توان ارائه خدمات تخصصی در مراکز درمانی، بهویژه مراکز وابسته به نیروهای مسلح، از اولویتهای دولت در گیلان است و افتتاح این بخشها گامی مؤثر در تحقق این هدف خواهد بود.
رییس اداره بهداشت و درمان نداجا هم در این مراسم با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تأمین امنیت بینالمللی دریایی، در بخش درمان نیروها و خانواده هایشان نیز تلاش میکند گفت: بخشهای دندانپزشکی و فیزیوتراپی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) در فضایی به مساحت ۴۸۰ مترمربع با۴۰ میلیارد تومان هزینه ساخته و تجهیز شده است.
امیر دریادار دوم دکتر علی مصدق خواه با بیان اینکه بخشهای جدید دندانپزشکی با ۶ یونیت و فیزیوتراپی با ۱۱ تخت به بهره برداری رسیده است گفت: با بهرهبرداری از این مجموعهها، امکان ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی و فیزیوتراپی با سرعت، دقت و کیفیت بالاتر فراهم شده و دسترسی بیماران به خدمات درمانی استاندارد در رشت بهبود مییابد.
وی افزود: با راه اندازی این بخشها ظرفیت ارائه خدمات درمانی به کارکنان نیروهای مسلح، خانوادههای آنان و عموم مردم استان افزایش خواهد یافت.