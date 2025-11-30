دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری چهار عامل تیراندازی در مراسم عروسی شهرستان کوهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سردار محمدرضا هاشمی فر گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه چند نفر هنجارشکن در یک مراسم عروسی در یکی از محلههای شهر کوهدشت اقدام به تیراندازی میکنند ،رسبدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی لرستان افزود: مأموران پس از رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی چهار نفر از عوامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
وی بیان کرد: در این عملیات دوقبضه سلاح کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه رسم تیراندازی در مراسمها، از سوی بزرگان و سران طوایف بهعنوان یک رفتار غلط و خطرآفرین برچیده شده ،تأکید کرد:پلیس با هرگونه هنجارشکنی در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.