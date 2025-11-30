فرمانده انتظامی لرستان افزود: مأموران پس از رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی چهار نفر از عوامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در این عملیات دوقبضه سلاح کشف و ضبط شد.

لیس با هرگونه هنجارشکنی در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه رسم تیراندازی در مراسم‌ها، از سوی بزرگان و سران طوایف به‌عنوان یک رفتار غلط و خطرآفرین برچیده شده ،تأکید کرد:پ