به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: سه معلم استان پژوهشگر برتر و معلم پژوهنده کشوری شناخته شدند.

فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه علم، عامل اقتدار و عزت کشوراست، اظهار کرد: منتخب شدن هرساله معلمان البرز در ردیف معلمان برتر کشور نشان از اهمیت پژوهش در فرآیند تعلیم و تربیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: نادر اعیادی از معلمان آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرج و شهرستان فردیس به عنوان معلم پژوهشگر برتر کشوری برگزیده شده است.

وی تصریح کرد: از آموزش و پرورش ناحیه یک کرج هم فاطمه ابراهیمی و سارا محمودی کوچک سرایی به عنوان معلم پژوهنده کشوری انتخاب شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزتاکید کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رویکرد پژوهش محور و تحقیقی از الزامات جدی است و کم توجهی به این اصل مهم، آموزش و پرورش را از رسالت خود دور می‌کند.