به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رزمایش با حضور نیرو‌های امدادی، انتظامی، خدماتی وآتش نشانی با هدف آشنایی دانش آموزان با موارد ایمنی در مواقع اضطرای وزمان زلزله برگزار شد.

دراین رزمایش دانش آموزان در کلاس‌های آموزشی که توسط کارشناسان هلال احمر برگزار شد شرکت کردند .

محرابی رئیس اموزش وپرورش شهرستان چهاربرج در این مانور گفت : همه ساله با برگزاری مانور دانش آموزان با هدف برخورد با حوادث وچگونگی مدیریت بحران وهمچنین کمک به حادثه دیدگان و حفظ خونسردی خود وانتقال دانسته‌های خود به خانواده است.

دانش آموزان هم در این مانور بر لزوم تدوام اموزش برای هر چه بهتر اشنایی در مواقع بحران شدند