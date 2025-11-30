مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در ۸ ماهه امسال بیش ۶ از میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرز‌های استان عبور کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد اظهار داشت: در ۸ ماهه امسال تردد بیش از ۶ میلیون و ۳۷۶ هزار نفر از پایانه‌های مرزی استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع تردد ثبت‌شده، ۳ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۳۵ زائر ایرانی و یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۳۴ مسافر خارجی از پایانه مرزی شلمچه عبور کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در پایانه مرزی چذابه نیز ۸۱۳ هزار و ۹۳۰ زائر ایرانی و ۳۹۶ هزار و ۷۹ مسافر خارجی تردد داشته‌اند.

جولانژاد با اشاره به آمار آبان‌ماه، تصریح کرد: در این ماه نیز با ثبت تردد ۹۱ هزار و ۸۶۰ نفر از مرز چذابه و ۵۰۰ هزار و ۲۲۶ نفر از مرز شلمچه، به ترتیب شاهد رشد ۵۹ درصدی و ۴۸ درصدی از پایانه‌های مرزی خوزستان بودیم.