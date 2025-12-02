به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل استاندارد البرز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۲۰ پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد صادر و قریب به ۳ برابر برنامه مصوب، ۱۱۴۳ پروانه را تمدید و ابطال شد که میزان ابطال پروانه شامل درصد پایینی است که به دلیل عدم تولید، جابجایی مکانی وعدم پیگیری است.

مسعود جوادی گفت: براساس ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ضروری است را با تعیین مهلت‌های مناسب در کشور اجباری اعلام کند.

وی گفت: وفق تبصره۳ همین ماده قانونی، هنگامی که اجرای یک استاندارد، اجباری اعلام شود، هرگونه تبلیغات رسمی این کالا‌ها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی بدون مجوز سازمان ملی استاندارد ممنوع است و برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، هیچ رسانه‌ای حق تبلیغ اقلام غیر استاندارد را ندارد.

مدیر کل استاندارد استان البرز در ادامه گفت: پس از انقضای مهلت تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران، هر گونه تولید کالا و ارائه خدمت یا عرضه، تمرکز و انبار نمودن این کالا‌ها بدون دریافت نشان استاندارد، ممنوع است.

دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه با اشاره به نظارت بر واحد‌های تولیدی و خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در استان البرز گفت: امسال از واحد‌های تولیدی استان۲هزار و ۶۲۲ مورد بازدید فنی و ۳هزار و ۶۸۹ نمونه برداری و آزمون از کالا‌های واحد‌های تولیدی استان انجام شده و صدور پروانه استاندارد تشویقی در این مدت ۹ مورد اعلام شده است.

مسعود جوادی از ۱۷ مورد نظارت بر نهاد‌های ارزیابی انطباق شامل شرکت‌های بازرسی استانی و همچنین ۸ مورد نظارت آزمایشگاه‌های همکار استان خبر داد.