معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سن ابتلا به HIV در گروههای سنی ۲۰ تا ۲۵ سال کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر دارابی در همایش روز جهانی ایدز به تشریح برنامههای آموزشی و پیشگیرانه در زمینه HIV/AIDS پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت محوری آموزش در برنامه استراتژیک ایدز اظهار داشت: ما از یک رویکرد نوین آموزشی با پروتکل واحد و استاندارد در سراسر استان استفاده میکنیم و تمامی مربیان تحت آموزش این رویکرد قرار گرفتهاند تا اطلاعرسانی به شکل یکسان و مؤثری انجام شود.
دارابی با بیان اینکه مردان بیشتر مبتلا به این بیماری هستند گفت: از مردم تقاضا دارم برای انجام تست HIV قدام کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: تست در کمتر از ۲۰ دقیقه در تمام مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری به صورت کاملاً رایگان و محرمانه انجام میشود.
دکتر دارابی افزود: این خدمات در طول سال و در همه مراکز خدمات جامع سلامت به طور دائم ارائه میشود.
دارابی به پویش ملی ۲۰۲۰ هم اشاره کرد:که زمان آن از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذراست و مردم میتوانند با دادن تست در پیشگیری از بیماری مشارکت کنند.
کارشناس برنامه کنترل اچ آی وی دانشگاه نیز به تشریح جزئیات برنامههای آموزشی، پیشگیرانه و درمانی این بیماری در استان پرداخت و گفت: مربیانی در این زمینه آموزشهای لازم را دیدهاند تا اطلاعرسانی به مردم به شکل مؤثری انجام شود.
فاطمه برنجن بیان کرد: تست سریع در کمتر از ۲۰ دقیقه در تمام مراکز خدمات جامع سلامت و ۴ مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه به صورت کاملاً رایگان و محرمانه انجام میشود.
وی گفت: بسیاری تصور میکنند HIV همان ایدز است ولی HIV به معنای آلوده بودن به ویروس است، در حالی که ایدز مرحله پیشرفته و ظهور عفونتهای فرصتطلب است.
برنجن بیان کرد: اگر فرد به موقع تشخیص داده شود و تحت درمان قرار گیرد، ممکن است هرگز وارد مرحله ایدز نشود و یک زندگی کاملاً طبیعی داشته باشد.
وی با ابراز نگرانی از تغییر روند سنی ابتلا هشدار داد: شاهد کاهش سن ابتلا هستیم و گروه سنی زیر ۲۰ سال سهم بیشتری در موارد جدید شناسایی شده دارندکه این موضوع لزوم آموزش هدفمند و افزایش آگاهی در بین نسل جوان را بیش از پیش ضروری میسازد.
دارابی اظهار داشت: در حال حاضر درمان قطعی که ویروس را به طور کامل از بدن ریشهکن کند، وجود ندارد. اما درمانهای موجود بسیار مؤثر هستند و با کنترل ویروس، اجازه میدهند فرد عمر طولانی و باکیفیتی داشته باشد.
برنجن در پایان با دعوت از تمامی شهروندان برای مراجعه به مراکز بهداشتی، یادآور شد: آگاهی از وضعیت سلامت، یک مسئولیت فردی و اجتماعی است. با انجام یک تست ساده و بهرهمندی از خدمات رایگان، نه تنها از سلامت خود محافظت میکنید، بلکه در داشتن جامعهای سالمتر سهیم میشوید.