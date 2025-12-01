پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه دهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه نهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان بنفشه غربی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان بنفشه شرقی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
-محدوده میدان حجاب و انتهای خیابان شهید فریدنیا از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
-خیابانهای ۲۸ متری باغ زندان بلوار مدرس حدفاصل میدان امام حسین تا ابتدای خیابان نیستان و نگارستان از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۰۰
آرادان:
-خیابان گلستان واقع در روستا حسین آباد کردها ازساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰