به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه نهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان بنفشه غربی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان بنفشه شرقی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

-محدوده میدان حجاب و انتهای خیابان شهید فریدنیا از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

-خیابان‌های ۲۸ متری باغ زندان بلوار مدرس حدفاصل میدان امام حسین تا ابتدای خیابان نیستان و نگارستان از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۰۰

آرادان:

-خیابان گلستان واقع در روستا حسین آباد کرد‌ها ازساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰