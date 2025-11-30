پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی با انتقاد از روند کند صادرات فرش دستباف در استان گفت: با وجود ظرفیتهای بینظیر تولید و مزیتهای مرزی، سهم آذربایجانغربی از صادرات فرش بسیار پایین است و باید علل این عقبماندگی هرچه سریعتر برطرف شود.
رضا رحمانی در جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستبافت آذربایجان غربی با اشاره به تاریخچه صادرات این حوزه اظهار کرد: در سالهای گذشته، فرش دستباف یکی از اصلیترین اقلام صادراتی کشور بود و حتی در برههای بیش از پنج تا شش میلیارد دلار صادرات ثبت شده که بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تأمین میکرد.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه وضعیت فعلی صادرات فرش قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: با وجود تعداد بالای بافندگان و ظرفیت تولید، آمار صادرات استان تکان نخورده است. سالها نبود گمرکات تخصصی یکی از مشکلات اصلی بود که خوشبختانه امسال حل شد، اما باید بررسی کنیم چرا با وجود این زیرساختها تغییری در آمار ایجاد نشده است.
وی با اشاره به موقعیت مرزی استان افزود: آذربایجانغربی ظرفیت منحصربهفردی برای شکلگیری چرخه کامل تولید، واردات مواد اولیه و صادرات دارد و میتواند علاوه بر فرش، در سایر حوزهها نیز تأثیرگذار باشد، با این حال روند فعلی بسیار کند است و برخی اتحادیهها نیز در ایجاد چرخه تجارت همکاری لازم را ندارند.
رضا رحمانی از فعال شدن رویه تجارت مرزی در گمرکات پیرانشهر، سردشت و بازرگان خبر داد و گفت: با هماهنگی انجامشده، استان میتواند همان امتیازات مرزی را برای تسهیل تجارت در ارومیه نیز بهکار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با اشاره به ارائه ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات در هفت ماه گذشته گفت: این رقم با حجم فعالیت صنعت فرش هیچ تناسبی ندارد و باید افزایش یابد.
رضا رحمانی از تفویض اختیار جدید دولت در خصوص تهاتر کالاهای اساسی برای رفع تعهد ارزی نیز خبر داد و خطاب به مسئولان و صادرکنندگان توضیح داد: براساس این مصوبه، صادرکنندگان میتوانند در مقابل صادرات فرش و سایر اقلام ایرانی، کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت و نهادهها را وارد کنند و این واردات به منزله رفع تعهد ارزی پذیرفته میشود.
وی همچنین از طرح جدید بانک تجارت برای حمایت از زنجیره فرش خبر داد و افزود: قرار است یک شرکت واسط برای تأمین مواد اولیه، سفارشگذاری و بازاریابی صادراتی ایجاد شود که اجرای آن از ارومیه آغاز خواهد شد، این مدل میتواند تولید و اشتغال استان را رونق دهد.