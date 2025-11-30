پخش زنده
نمایشهای راهیافته به بخش ملل سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسامی آثار راهیافته به این بخش به شرح زیر اعلام شد:
نمایش «هیولاکش» از مشهد، نویسنده: مهدی سیمریز و کارگردان: محمد جهانپا ، نمایش «مثلث» از تهران، نویسندگان: قیس یساقی، محمدجواد مهدیان و فواد زیدانلویی و کارگردان: قیس یساقی ، نمایش «جلسهی موشها» از ارمنستان، نویسنده: اتابک ختکویان و کارگردان: سونا مارتیروسیان ، نمایش «ماجراجوی سرسخت» از برزیل، نویسنده و کارگردان: فابیو سوپربی.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.