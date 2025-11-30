پخش زنده
آیین پاسداشت یاد و نام شهیدان کوی عرفان در منطقه قره درویش همزمان با هفته بسیج با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
این مراسم با هدف تبیین جایگاه ایثارگری و ترویج فرهنگ فداکاری در نسلهای امروز و فردا برپا شد و بخشهای مختلف فرهنگی و معنوی آن با استقبال اهالی منطقه همراه بود.
در این آیین، سید علی سید نظری مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه خوی با تشریح نقشآفرینی بسیجیان در مقاطع حساس انقلاب افزود فرهنگ بسیج برآمده از ایمان، اخلاص و عمل جهادی است و در طول سالها در تمامی عرصهها از دفاع مقدس تا ایجاد امنیت و کمکرسانی اجتماعی، منشا اثر بوده است.
وی با اشاره به رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس، به ویژه حماسه جنگ دوازده روزه، گفت این دوره سخت و تاریخی نمونهای روشن از همت جوانانی است که برای پاسداری از میهن از بالاترین سرمایه خود گذشتند و امنیت امروز کشور مدیون همان فداکاریهاست.
سید نظری با بیان اینکه هفته بسیج فرصت دوبارهای برای یادآوری عظمت این سرمایه اجتماعی است تأکید کرد استمرار روحیه بسیجی در میان کارکنان دولت، جوانان و اقشار مختلف مردم موجب افزایش تابآوری اجتماعی و پیشبرد طرحهای سازندگی در کشور میشود.