به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و درون خودرو‌های سنگین در این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱ انقلاب قرار گرفت.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: ماموران با اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

وی با بیان اینکه متهم در برابر ادله و مستندات پلیس به ۳۵ فقره سرقت درون خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کرد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با درخواست از مالکان وسایل نقلیه افزود: اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان و سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز کنند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.