مرحله نخست طرح ایجاد موزه متاورس علوم زمین با همکاری موزه علوم زمین و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، این طرح با هدف توسعه بستر‌های دیجیتال، افزایش دسترس‌پذیری و ارائه نوین و چندرسانه‌ای محتوا‌های علمی موزه‌ای در فضای متاورس طراحی شده است.

در نخستین گام این طرح، تهیه حدود ۵۰۰ قطعه عکس حرفه‌ای از سنگ‌ها، کانی‌ها، فسیل‌ها و سایر نمونه‌های اندوخته موزه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. این تصاویر به‌عنوان محتوای اولیه برای بارگذاری در محیط متاورسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در همین راستا، جلسه‌ای تخصصی در پارک موزه علوم زمین مشهد ـ بزرگ‌ترین پارک موزه حوزه علوم زمین در کشور ـ با محوریت آغاز روند اجرایی طرح برگزار شد. در این نشست، جزئیات فنی، محتوایی و نیاز‌های اولیه طرح بررسی و برنامه زمان‌بندی تولید محتوای دیجیتال تشریح شد.

هادی شریفی، مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه شرق کشور، با اشاره به شرایط فعلی موزه علوم زمین مشهد، کمبود نیروی انسانی را یکی از چالش‌های موجود دانست و تأکید کرد: برای اجرای طرحهای نوآورانه‌ای همچون متاورس، همکاری با بخش خصوصی ضروری است.

سرپرست موزه علوم زمین نیز در این نشست، ابعاد فنی طرح را تشریح و تأکید کرد که اجرای این طرح فرصتی مهم برای نمایش توانمندی‌های موزه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود. او همچنین گزارشی از آخرین مصوبات مرتبط با موزه‌های سازمان ارائه کرد.

سرپرست پارک موزه علوم زمین مشهد، با تأکید بر اهمیت تعامل میان مراکز تهران و مشهد در توسعه این طرح، از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در اجرای طرح هوشمندسازی پارک موزه خبر داد.

ریحانه روحانی احمدی،فزود: در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای ارائه اطلاعات تکمیلی به بازدیدکنندگان، گام‌های مهمی در جهت دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی فرآیند‌های موزه برداشته شده است.

متاورس محیطی تعاملی و سه‌بعدی بر بستر اینترنت است که به کاربران امکان می‌دهد از طریق آواتار‌های دیجیتال در فضایی غوطه‌ور و چندحسی به بازدید بپردازند.

موزه متاورس علوم زمین قرار است با اتکا بر همین قابلیت‌ها، تجربه‌ای نوین و فراگیر را برای مخاطبان داخلی و بین‌المللی فراهم کند.