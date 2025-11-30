پخش زنده
۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران این فرماندهی فردی را که در منزل اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال میکرد را دستگیر کردند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران کلانتری ۱۷ پس از انجام مجموعه اقدامات دقیق پلیسی و کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل شناسایی شده اعزام شدند و طی بازرسی به عمل آمده ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این ماینرهای کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قانونی معرفی شد.