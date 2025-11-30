بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله با هدف افزایش توان دانش آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری و ارتقای آمادگی مدارس در برابر حوادث طبیعی، در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله با هدف افزایش توان دانش آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری و ارتقای آمادگی مدارس در برابر حوادث طبیعی، امروز در واحد‌های آموزشی شهرستان برگزار شد.

این مانور با مشارکت جمعی از دانش آموزان، مدیران مدارس و نیرو‌های امدادی انجام گرفت و در آن دانش آموزان مراحل پناه گیری، خروج ایمن و نحوه برخورد اولیه با مخاطرات ناشی از لرزش زمین را به صورت عملی تمرین کردند.

غلامحسین آزاد در جلسه ارزیابی بعداز مانور با حضور دانش آموزان اعلام کرد: اجرای منظم این مانور در مدارس نقش مهمی در افزایش تاب آوری اجتماعی دارد و موجب می‌شود دانش آموزان و خانواده‌ها در برابر رخداد‌های احتمالی با آگاهی و آرامش بیشتری رفتار کنند.

فرماندار خوی تأکید کرد: استمرار چنین تمرین‌هایی زمینه ساز ایجاد جامعه توانمند و آماده در برابر حوادث غیرمترقبه است و کمک می‌کند فرهنگ پیشگیری و ایمنی به یک رفتار عمومی تبدیل شود.