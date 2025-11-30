به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی مهرپور در نشست فصلی مدیران شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ای استان همدان، با اشاره به دریافت حدود ۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه، ۶ ماهه اول امسال در استان، گفت: در این مدت، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت هم از سوی شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم در این نشست با اشاره به شتاب روز افزون شرکت‌های نوآفرین و شرکت‌های برخط بیمه‌ای، بر تعامل و همفکری شرکت‌های بیمه‌ای استان همدان برای به روز شدن و بهره مندی از فناوری‌های جدید تاکید کرد.

سیدمجتبی حسینی با اشاره به اینکه مقابله با فناوری‌های روز امکان پذیر نیست، افزود: تا چند سال آینده خودرو‌های بدون راننده، حمل و نقل دنیا را متحول خواهند کرد و بیمه شخص ثالث مفهوم خود را از دست خواهد داد.

او همچنین تصریح کرد: برای تامین نیروی انسانی شرکت‌های بیمه‌ای استان براساس اولویت، از طریق استانداری با مدیران کشوری بیمه نشستی برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از برنامه ریزی برای افزایش اختیارات شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ای استان خبر داد و افزود: ضریب نفوذ شرکت‌های بیمه‌ای استان، نسبت به میانگین کشور، سیر نزولی دارد و این مشکل باید بررسی، ریشه یابی و رفع شود.

سیدمجتبی حسینی بر فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای استان همدان در حوزه سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای، برای پیشگیری از خروج اعتبارات باید در بانک‌های استان سپرده گذاری شود.

در این نشست از روسای سابق شورای هم اندیشی شرکت‌های بیمه‌ای و مدیران برگزیده استان قدردانی شد.