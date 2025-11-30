یک دستگاه کامیون حامل ۱۰ تن مکمل غذایی دام و طیور فاقد مجوز در جاده نی ریز به سیرجان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل جاده نی ریز به سیرجان، به یک کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ عظیم اله کرمی افزود: در بازرسی از آن کامیون، ۱۰ تن مکمل غذایی دام و طیور فاقد مجوز کشف شد گفت: کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را چهار میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.