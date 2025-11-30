پخش زنده
۷۵۰ کیلو گرم چوب درخت تاغ جنگلی قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت افرادی سودجو در زمینه قاچاق چوب و منابع طبیعی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش حبیب آباد شهرستان برخوار قرار گرفت.
سرهنگ نعمت خلیلی افزود: ماموران این فرماندهی دو متهم این پرونده را به علت کشف ۷۵۰ کیلو چوب درخت تاغ جنگلی قاچاق دستگیر کردند.
بگفته وی ماموران طی هماهنگی قضایی، ۲ متهم که در حال بارگیری چوبهای جنگلی داخل یک دستگاه خودرو بودند را شناسایی و نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار افزود: متهمان دستگیرشده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
گیاه تاغ گونهای کویری و مقاوم در برابر کم آبی است که با هزینه فراوان کاشته و نگهداری میشود و نقش مهمی در حفظ روستاها در برابر شنهای روان دارد.
این نوع درختچه نقش مهمی در پیشگیری از بیابانزایی و روند پیشروی مناطق بیابانی به مناطق مسکونی حاشیه کویر دارد که به خاطر تولید زغال از این چوب، مورد دستبرد سودجویان قرار میگیرد.