به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری تعدادی از متهمان متواری و تحت تعقیب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: در این رابطه ماموران پلیس موفق شدند ۴۲ متهم تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات هماهنگ آنها را دستگیر کنند.

وی تهام افراد دستگیر شده را جرائم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت واختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: متهمان دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.