«عصر صبا» و زنگ خطر اعتیاد به فضای مجازی؛ روایتی از اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان ، معرفی نای‌انگیز؛ روستایی تماشایی با سنجاب‌های بازیگوش در دل جنگل‌های زاگرس در برنامه «روستا دوستا» و برنامه ادبی «ادبیاتو» از شبکه رادیویی صبا شنیدنی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «عصر صبا» این‌بار شنوندگانش را به گفت‌وگویی تعاملی درباره اعتیاد به فضای مجازی و پیامد‌های حضور بی‌وقفه در شبکه‌های اجتماعی دعوت می‌کند؛ گفت‌وگویی که قرار است با تکیه بر تجربه‌های واقعی نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها، نگاهی دقیق‌تر به اثرات روانی و رفتاری این فضا داشته باشد.

یکشنبه ۹ آذر، «عصر صبا» در قالب مجله عصرگاهی خود، به سراغ تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان می‌رود؛ مسائلی، چون کاهش تمرکز، اضطراب ناشی از مقایسه اجتماعی، وابستگی رفتاری به گوشی هوشمند، اختلال در خواب و چالش والدین در مدیریت مصرف رسانه‌ای فرزندان. این برنامه از مخاطبان می‌خواهد دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تجربه‌هایشان را درباره استفاده بیش‌ازحد از فضای مجازی و پیامد‌های آن مطرح کنند.

حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی، گرچه فرصت‌هایی مانند یادگیری، ارتباط‌گیری و خلق محتوا ایجاد کرده، اما در نبود فرهنگ استفاده درست، می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های روانی این نسل تبدیل شود. «عصر صبا» در گفت‌و‌گو با کارشناسان و شنوندگان تلاش می‌کند به پرسش‌هایی مانند «چطور می‌توان مصرف شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کرد؟»، «نشانه‌های اعتیاد دیجیتال چیست؟» و «خانواده‌ها چه راهکار‌هایی برای ایجاد تعادل در استفاده از فضای مجازی دارند؟» بپردازد.

در این برنامه، مخاطبان می‌توانند از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیام‌رسان برنامه، تجربه‌های شخصی خود را درباره مدیریت زمان در فضای مجازی، راه‌های کاهش وابستگی دیجیتال و شیوه‌های ایجاد آرامش روانی در عصر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

«عصر صبا» با اجرای مهدی پر و تهیه‌کنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود و این هفته می‌کوشد تصویری روشن‌تر از چالش‌ها و فرصت‌های زندگی آنلاین در میان نوجوانان و جوانان ارائه دهد.

برنامه «روستا دوستا»

در برنامه یکشنبه ۹ آذر «روستا دوستا»، شنوندگان این‌بار راهی سفری صوتی به روستای نای‌انگیز در شهرستان الیگودرز می‌شوند؛ روستایی خوش‌منظره در دل دامنه‌های زاگرس که با چشم‌انداز‌های طبیعی و فرهنگی اصیل، یکی از دیدنی‌ترین مناطق لرستان به‌شمار می‌آید.

جنگل نای‌انگیز ، از زیباترین جنگل‌های بلوط زاگرس ، چون نگینی سبز در دل کوهستان می‌درخشد. چشمه‌سار‌های زلال، آبشار‌های متعدد و باغ‌های سرسبز، در کنار معماری سنتی خانه‌ها، حال‌وهوایی آرام و دل‌نشین از زندگی روستایی را برای مسافران و شنوندگان ترسیم می‌کند. این جنگل‌های شگفت‌انگیز زیستگاه گونه‌های گوناگون جانوری نیز هستند؛ از جمله سنجاب‌های نای‌انگیز که سال‌هاست در این منطقه زندگی می‌کنند و به یکی از جذاب‌ترین نماد‌های طبیعی آن تبدیل شده‌اند.

در این قسمت از برنامه، علاقه‌مندان با گشت‌وگذاری مجازی در کوچه‌باغ‌ها، جنگل‌ها و چشم‌انداز‌های نای‌انگیز، آشنایی با رسوم محلی و گفت‌و‌گو با مردم خونگرم روستا، از دریچه صدا با زندگی روزمره و فرهنگ این منطقه همراه می‌شوند.

روایت‌هایی از مشاغل سنتی، جاذبه‌های جنگلی و گوشه‌هایی از تاریخچه روستا نیز بخش دیگری از این همراهی شنیدنی خواهد بود.

شنوندگان می‌توانند این سفر رادیویی را یکشنبه ۹ آذر، ساعت ۱۵ دنبال کنند و تجربه‌ها و خاطرات روستایی خود را با «روستا دوستا» در میان بگذارند.

برنامه «ادبیاتو»

برنامه ادبی «ادبیاتو» این هفته شنوندگان خود را به دل خراسان می‌برد؛ جایی كه افسانه‌ها در تار و پود زندگی مردم تنیده شده و هر شهر و روستا روایتی از شگفتی، رمز و اسطوره را در خود پنهان كرده است.

از پریِ افسونگر قوچان گرفته تا اژدهای باشكوه طرقبه و چشمه اسرارآمیز «پنج‌برادران»، این سرزمین همچون كتابی پررمز و راز پیش روی مخاطبان گشوده می‌شود.

«ادبیاتو» یكشنبه ۹ آذر با روایتی شنیدنی از سفر به شهرهای ایران و بازخوانی قصه‌های محلی خراسان همراه خواهد بود؛ قصه‌هایی كه نسل به نسل نقل شده و همچنان در كوچه‌پس‌كوچه‌های شمال و جنوب این خطه نفس می‌كشند.

در این قسمت، امیرحسین مدرس با نگاهی پژوهشی و روایت‌محور، به افسانه‌هایی می‌پردازد كه ریشه در باورهای كهن مردم دارند؛ از داستان پری دختر قوچان كه در دل روایت‌های عاشقانه و آیینی زنده مانده، تا افسانه اژدها در دشت‌ها و كوهساران طرقبه و حكایت چشمه پنج‌برادران كه همچون نگینی در میان طبیعت خراسان می‌درخشد.

این برنامه تلاش می‌كند تصویر تازه‌ای از میراث ناملموس خراسان ارائه دهد؛ میراثی كه در آن خیال، فرهنگ، طبیعت و زیست بومی مردم درهم تنیده و قصه‌ها همچنان چون آوایی كهن بر زبان نسل‌ها جاری است.

«ادبیاتو» به تهیه‌كنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس، یكشنبه ۹ آذر از رادیو صبا پخش می‌شود.