به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، ماموران این شهرستان، هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و بررسی مدارک راننده، در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳۰ راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.