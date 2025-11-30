پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای ترکیهای اش، همکاریهای مشترک تهران و آنکارا برای توقف کشتار مردم فلسطین را از مهمترین محورهای رایزنی امروز وزیران امور خارجه دو کشور دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه گفت: در موضوعهای منطقهای، رایزنیهای طولانی داشتیم و دو طرف، اشتراکات و نگرانیهای زیادی داریم.
عباس عراقچی هشدار داد: رژیم صهیونیستی نقشههای بزرگتری برای بی ثباتی در منطقه دارد و وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه طلبی این رژیم را به ویژه در سوریه و لبنان، سد کنند.
وزیر امور خارجه، تروریسم را پدیدهای ناگوار برای منطقه دانست و با تاکید بر تعهد ایران برای مبارزه با تروریسم، خاطرنشان کرد: ایران بر ضرروت انحلال تمام گروههای تروریستی برای منطقه عاری از تروریسم تأکید میکند.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین گفت: در موضوع هستهای و تحریمهای ظالمانه آمریکا هم مشورت کردیم و درباره موضوع اسنپبک و آن چه در شورای امنیت در این باره رخ داد، توضیحات لازم داده شد.
وزیر امور خارجه درباره همکاریهای دو کشور در عرصه اقتصادی هم گفت: در مذاکرات امروز، مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری به ریاست روسای جمهور در تهران، بررسی شد و امیدواریم این شورا به زودی در تهران تشکیل جلسه دهد.
آقای عراقچی تاکید کرد: هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیتهای دو کشور به ویژه در عرصههای تجاری و اقتصادی فاصله داریم و برای جبران آن باید اقدامهای متعددی انجام دهیم. تجارت دو کشور رو به رشد است ولی با هدف مدنظر، فاصله دارد.
وزیر امور خارجه همچنین با اعلام آمادگی برای تمدید قرارداد گازی و نیز توسعه روابط دو جانبه در همه زمینهها افزود: درخواست کردیم برای مذاکره درباره موافقتنامه تجارت ترجیحی، جلسههای کارشناسی برگزار شود.
آقای عراقچی از گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این کنسولگری، ظرفیت جدیدی را برای مناسبات دو کشور به ارمغان خواهد آورد.
فیدان: موضوع تجاوزهای مکرر اسرائیل مشکل همه ما در منطقه است
وزیر امور خارجه ترکیه، موضوع تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی را مشکل همه کشورهای منطقه دانست و گفت: در خصوص ادامه تجاوزهای اسرائیل به منطقه باید نهادهای بین اللملی وارد شوند.
هاکان فیدان در ابتدا به سفر خود برای چهارمین بار به ایران اشاره کرد و گفت: علاوه بر این از طریق تماس تلفنی و دیدار در محافل بین المللی با آقای سید عباس عراقچی در ارتباط مستمر بوده است.
وزیر امور خارجه ترکیه ضمن پرثمر خواندن دیدارها بین هیئتهای دو کشور و همچنین دیدارش با عراقچی، خاطرنشان کرد: در موضوعات مختلف ازجمله اقتصادی، تجارت و همچنین در بخش انرژی گفتوگو کردیم و در زمینههای مورد علاقه نیازمند مشورتهای گستردهایم. متوجه شدیم که درخصوص موضوعات مرزی نیاز به کارهای بیشتری است.
وی استفاده از مرزهای دو کشور بخصوص در رابطه با اقدامات لجیستیک و همچنین حمل و نقل اگرچه عقب هستیم لازم است همکاریها گسترش یابد و دو کشور دروازههای مرزی را باید اضافه کنیم و به صورت فعال از آنها بهره برداری کنیم.
فیدان گفت: ایران و ترکیه دارای فرهنگهای مشترک هستند و میلیونها نفر از دو کشور هر سال با یکدیگر ارتباط مستقیم بخصوص در زمینه تجاری برقرار میکنند و برای گسترش و پیشبرد آن باید در مواردی کاملا ملموس تمرکز کنیم.
وی ضمن استقبال از تاسیس کنسولگری ایران در شهر وان گفت که منتظر هستیم و درصورت انجام این اقدام برای افتتاحیه آن حضور خواهد یافت.
فیدان ضمن اشاره به گفتوگو با همتای ایرانی درخصوص مهاجرین غیرقانونی افغانستان به ترکیه و راههای مقابله با آن، ضمن ضروری دانستن همکاری با ایران در این رابطه افزود: مهاجرت نامنظم از افغانستان و راههای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم با حضور رئیس جمهور ترکیه این همکاریها در سطح عالیتربه انجام شود. حضورم پیش زمینهای است برای حضور رییس جمهور ترکیه که به زودی برای برگزاری نهمین مجمع عالی همکاری به ایران خواهد امد.
وی ایران و ترکیه را دو کشور قدرتمند در منطقه دانست و تصریح کرد: در این دیدار تحولات منطقهای بخصوص موضوع غزه، فلسطین، لبنان و تجاوزات اسرائیل را هم بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه ترکیه بااشاره به اینکه موضوع تجاوزهای مکرر اسرائیل مشکل همه ما در منطقه است و این را دیگر کشورهای منطقه هم اعلام کردهاند، افزود: آتش بس باید در غزه ادامه پیدا کند و حملات در کرانه باختری و قدس شرقی هم باید متوقف شود؛ و جامعه بین المللی باید در قبال سوریه و تجاوزهای اسرائیل وارد عمل شود و وظیفهای که دارد انجام دهد.
وی گفت: درباره مسائل هستهای، ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و خواهد بود و ضرورت دارد در چارچوب قوانین بین المللی این مسائل با گفتوگو حل شود و ایران باید در امور اقتصادی در جامعه جهانی ادغام شود و تحریمهای نابحق از میان برداشته شوند و در این رابطه هر کاری از دست ما بر بیاید انجام میدهیم.
فیدان افزود: صلح بین روسیه و اوکراین برای ما مهم است و همه اقداماتی که اروپاییها، آمریکاییها، روسها و اوکراینیها که برای از بین بردن جنگ انجام میدهند استقبال میکنیم.