به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری سارقان تحت تعقیب به صورت ویژه در سطح شهرستان شهرضا اجرایی شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: ماموران با بررسی‌های دقیق سوابق متهمان، موفق شدند ۱۳ سارق متواری و تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات منسجم این افراد را دستگیر کنند.

فرماتنده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به کشف ۴۰ فقره سرقت با دستگیری این سارقان گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.