یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۳۴ مسافر خارجی در هشت ماهه گذشته از پایانه مرزی شلمچه عبور کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در ۸ ماهه امسال بیش ۶ از میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرزهای استان عبور کردهاند.
محمد جولانژاد اظهار داشت: از مجموع تردد ثبتشده، ۳ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۳۵ زائر ایرانی و یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۳۴ مسافر خارجی از پایانه مرزی شلمچه عبور کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بیان کرد: در پایانه مرزی چذابه نیز ۸۱۳ هزار و ۹۳۰ زائر ایرانی و ۳۹۶ هزار و ۷۹ مسافر خارجی تردد داشتهاند.
جولانژاد با اشاره به آمار آبانماه، تصریح کرد: در این ماه نیز با ثبت تردد ۹۱ هزار و ۸۶۰ نفر از مرز چذابه و ۵۰۰ هزار و ۲۲۶ نفر از مرز شلمچه، به ترتیب شاهد افزایش ۵۹ درصدی و ۴۸ درصدی از پایانههای مرزی خوزستان بودیم.