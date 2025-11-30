به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: در بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، همکاران حوزه قرآن و عترت در معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیر فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی موفق به کسب ۶ مقام اول، ۲ مقام دوم، ۵ مقام سوم و ۱ مقام چهارم ۱ مقام پنجم در بخش‌های مختلف شد.

.منصور نعیم آبادی افزود: در این دوره از جشنواره، تعداد ۱۴۵۴ نفر از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مشارکت داشتند که این امر بیانگر جایگاه رفیع فرهنگی و قرآنی دانشگاه است.

وی ادامه داد: این جشنواره از ۲۹ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۴ اجرا و مراسم اختتامیه به همراه معرفی و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره نیز به میزبانی شهر زنجان برگزار شد.

وی اظهار داشت: امروز هم مراسم تقدیر از برگزیدگان نیشابوری بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به همت دانشگاه علوم پزشکی در سالن همایش‌های دانشگاه نیشابور برگزار شد.