به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: با مشارکت یگان های انتظامی شهرستان،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وپاکسازی نقاط آلوده وجرم خیز درسطح روستا ها وشهر با هماهنگی مرجع قضایی به مرحله اجرا در آمد.

سرهنگ خادمیان افزود: دراین طرح ۴۹ نفربه جرم سرقت و ۱۲۸ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر و ۲۴۱ مورد حکم جلب اجرا شد.

وی تصریح کرد: مامورین در ادامه این طرح تعداد ۹ نفر قاچاقچی،۱۴ نفرمعتاد،۵ نفر مخلان نظم دستگیر کردند و ۴۲۵ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران درپایان ضمن قدردانی ازهمکاریهای خوب مردم با پلیس دراجرای طرحهای مختلف انتظامی،بیان داشت:طرحهای ارتقا امنیت اجتماعی برابرقانون برای افزایش سطح امنیت وآرامش مردم شریف شهرستان گچساران درسال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد وتاکنون موفقیت های خوبی دراین راستا داشته ایم .