به گزارش خبرنگار میز و مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، انحصار ثبت سنتی معاملات ملک پایان یافت تا مراحل اتصال سکوهای خصوصی به شبکه رسمی ثبت املاک کامل شود.
با اجرای ماده ۲۶ آییننامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اولین قرارداد برخط در بخش خصوصی ثبت شد و سکوهای دیگر نیز در صف اتصال به سامانههای سازمان ثبت هستند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان میتواند کلاهبرداریهای ملکی را کاهش دهد، فرآیند بازدید و خرید را ایمنتر کند و زمینه قیمتگذاری شفافتر در بازار مسکن را فراهم سازد.